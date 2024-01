Prefeitura de Londrina anuncia 14 licitações para compra de produtos e serviços

O ano de 2024 promete muitos negócios para empresas locais com a Prefeitura de Londrina. Neste momento, há 14 licitações abertas para compra de produtos e serviços em diversos ramos comerciais.





A divulgação das oportunidades de negócios com a prefeitura é do Programa Compra Londrina, uma aliança do Município com Sebrae, Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e OGPL (Observatório de Gestão Pública de Londrina).



Das 14 licitações, três são pregões presenciais por videoconferência e 11 são pregões eletrônicos, por meio da plataforma federal compras.gov.br.







Nos pregões presenciais, os documentos são preparados fisicamente e devem ser protocolados antes do dia marcado na Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos. Já nos pregões eletrônicos, todos os documentos devem ser inseridos na própria plataforma de disputa.



Entre as oportunidades abertas para disputas presenciais, estão serviços de vidraçaria – maior contratação aberta, avaliada em R$ 4,6 milhões, aplicação de exames psicológicos para oficiais da Guarda Municipal, compra de caixas plásticas e de materiais de limpeza.





Em duas destas licitações, há lotes específicos para participação de pequenos negócios locais – Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Nos pregões eletrônicos, a lista de oportunidades inclui disputas entre empresas para preparo de alimentação para pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde, contratação de veículos impressos e digitais para divulgação de atos oficiais, aquisição de materiais de detecção para dengue, materiais hospitalares, compra de materiais sobre o tema da diversidade e itens de cama, mesa e banho.





“O começo do ano é um momento ótimo para as pequenas empresas viverem a primeira experiência de negócios com a Prefeitura de Londrina. Quem sabe um primeiro passo em compras públicas seja o combustível que uma empresa local precisa para ampliar o faturamento ao longo do ano inteiro?”, aponta Marcelo Frazão, coordenador do Programa Compra Londrina na Gerência de Incentivo às Compras Locais na secretaria municipal de Gestão Pública.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: