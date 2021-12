Prefeitura de Londrina anuncia 76 obras, mas só 7 já estão licitadas

A Prefeitura de Londrina apresentou na manhã desta sexta-feira (10), aniversário da cidade, um pacote com 76 obras que, se executadas completamente, chegariam a R$ 180 milhões. Entretanto, seis a cada dez obras anunciadas estão ainda em fase de projeto, ou seja, sequer é possível saber quanto custaria cada uma delas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O pacote de obras foi dividido em cinco blocos. O primeiro deles diz respeito a obras licitadas, ou seja, que já estão prontas para serem executadas ou já em execução. São sete obras neste pacote, ou seja, 9% dos anúncios estão efetivamente prontos para saírem do papel.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





As obras já licitadas são a reforma e ampliação da Casa Abrigo de Mulheres; a construção da praça e da ciclovia na Rua José Giroldo, no Jardim Bela Suíça; construção do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) na zona Sul; a construção do ginásio de esportes da Escola Municipal Vilma Rodrigues Romero, no Residencial Terra Nova; e a reforma de três UBS (Unidade Básica de Saúde), dos bairros Vivi Xavier, Vila Brasil e Lerroville, distrito londrinense.





O segundo bloco são de obras que estão com licitação em andamento, ou seja, os projetos já estão prontos e aprovados e a fase atual é de definição dos responsáveis pela execução. Também são sete e contemplam construção de escola e de ciclovia; revitalizações de áreas públicas e construção ponte e de unidade de saúde.





No terceiro bloco estão projetos pra licitar, o que significa que não foi aberto chamamento público para os interessados na execução das obras. São nove projetos que incluem construção de barracão de reciclagem na zona norte; reconstrução de dois terminais de ônibus e a reforma do Terminal Central; reforma dos Centros de Convivência dos Idosos da zona leste e da zona oeste; revitalização de duas áreas públicas e recuperação da UBS do Parigot de Souza.

Continua depois da publicidade





Sete projetos estão em fase de elaboração de orçamentos e compõem o quarto bloco de obras anunciadas. Sobre elas, a Prefeitura de Londrina ainda não definiu os valores que custarão aos cofres públicos, item fundamental para, então, abrir a licitação, definir os vencedores destas seleções e, só então, assinatura do contrato e da ordem de serviço. Vale lembrar que um processo licitatório pode ser bastante complicado, com recursos aplicados diretamente pelas perdedoras ou até mesmo direcionados ao TC (Tribunal de Contas) do Estado do Paraná.





O quinto bloco anunciado é o maior, com 46 obras em fase de projeto, ou seja, os técnicos da prefeitura ainda levantam o que será necessário fazer no local para, após a conclusão do projeto, definir os valores orçamentários para, nas etapas seguintes, abrir as licitações e, depois, executar os processos licitatórios, para firmar o contrato e dar a ordem de serviço.





Este pacote inclui seis de cada dez projetos apresentados na manhã desta sexta pela prefeitura e refere-se a construções e revitalizações de áreas e prédios públicos, como praças, unidades de saúde e escolas por toda a cidade. A apresentação feita administração municipal, com todos os projetos elencados, pode ser acessada aqui.