Prefeitura de Londrina diz que obras da sede do Samu foram retomadas

Segundo a Prefeitura de Londrina, depois de mais de um mês de paralisação, a empresa do Rio Grande do Sul responsável pela construção da nova sede do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) retomou os serviços do prédio há poucos dias.

Nesta segunda-feira (23), pela manhã, a reportagem da FOLHA esteve no local, na avenida Dez de Dezembro, e não viu a movimentação de nenhum trabalhador na parte externa. “A obra tem operários internamente e no que é possível trabalhar”, sustentou João Verçosa, secretário de Obras e Pavimentação.

Outro problema para o pleno funcionamento do canteiro de obras seria os materiais. “O serviço tem volume grande de insumos comprados pela empresa e isso faz com que comprem direto com o fabricante e atrasaram na entrega, principalmente na parte de cabeamento elétrico. Mas a informação que nos foi passada pela empresa é que este material está chegando. Não adianta colocarem funcionários, como a equipe de eletricista, se não tem o material”, ponderou.





CONTINUE LENDO: Impasse foi pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato a pedido da empreiteira