Prefeitura de Londrina publica edital para duplicação da rua Itajaí

A Prefeitura de Londrina publicou a licitação para contratar uma empresa para fazer a duplicação da rua Itajaí, na Vila Nova, na área central. Os interessados poderão apresentar as propostas até 11 de agosto.





A modalidade do certame é menor preço. As novas pistas serão construídas num trecho de cerca de 200 metros, que vai da rua Araguaia até a Rio da Prata, totalizando 2.114,80 metros quadrados de área pavimentada.



O valor máximo a ser pago é de R$ 856 mil, sendo metade recurso do Governo do Estado, por meio do Paranacidade. O prazo de execução, a partir da ordem de serviço, é de oito meses. Entre os serviços previstos, além do asfalto, estão terraplanagem, drenagem, meio-fio, paisagismo, sinalização e iluminação.





“O objetivo é de que a duplicação melhore o trânsito e a mobilidade urbana dessa região, que carece de melhorias”, destacou João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação.







