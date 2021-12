Prefeitura de Londrina quer 'retomar' prédio doado ao Estado para sediar Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Londrina está em negociação com o governo estadual para reassumir um terreno na rua Vasco Cinquini, no jardim Santos Dumont, na zona leste de Londrina. O desejo do município é fazer do espaço a sede da secretaria municipal de Saúde. Atualmente o local está abandonado e tem uma grande estrutura já construída, mas deteriorada. A área tem aproximadamente três mil metros quadrados, dividida em quatro lotes.

O terreno pertencia ao município, no entanto, foi doado na década de 1970 para o Estado para ser utilizado pela Claspar (Empresa Paranaense de Classificação de Produtos), que em 2012 foi incorporada pela Codapar (Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná), hoje IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Em novembro, representantes da prefeitura estiveram no local, com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, demonstrando interesse se transformar o imóvel na sede própria da pasta. O prédio existente no terreno foi edificado pelo Governo do Paraná e conta com dois pisos e alguns módulos. Durante a vistoria, foi constatado que a estrutura de alvenaria está em boas condições.





