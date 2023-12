Prefeitura de Londrina se reúne com Sanepar para discutir reclamações sobre a água

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, que é o coordenador do CMAES (Comitê Municipal de Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento), afirmou que é essencial verificar in loco essa situação para poder fornecer informações precisas à população.

Conforme informações da Sanepar, desde o dia 9 de dezembro, foram contabilizadas 370 queixas recebidas pela empresa, oriundas de regiões do município abastecidas pelo sistema de captação do Rio Tibagi, que contempla cerca de 55% da cidade.

Realizado na Estação de Tratamento de Água Tibagi, situada na Estrada do Limoeiro, o encontro teve o objetivo de discutir as reclamações da comunidade relativas ao gosto e cheiro da água consumida em Londrina.

Nesta terça-feira (19) à tarde, os secretários municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, e de Saúde, Felippe Machado, reuniram-se com o gerente-geral da Sanepar na Região Nordeste do Paraná, Gil Gameiro, e com a promotora de Justiça do MP (Ministério Público), Susana Lacerda.

Tomar um copo de água gelada ou aquele banho refrescante virou um pesadelo para muita gente. De acordo com moradores de diversos bairros de Londrina, a água que sai das torneiras está com gosto e cheiro ruim





“O Ministério Público também está atento, e já oficiou o Instituto Água e Terra (IAT), do Governo do Estado, para que efetue uma coleta de água para análise, o que também está sendo feito pela Vigilância Sanitária. Precisamos aguardar que esses laudos estejam prontos para que possamos afirmar algo com mais propriedade, mas reforçamos que a água da Sanepar é de ótima qualidade e a empresa merece nosso voto de confiança. De qualquer forma, vamos oficiar a Sanepar perguntando por que isso aconteceu, quais são as providências para que não ocorra de novo e se houve algum risco para a população”, frisou Canhada.

De acordo com o gerente-geral da Sanepar na Região Nordeste do Paraná, Gil Gameiro, a água tratada pela empresa está dentro do padrão adequado de potabilidade, e seu consumo não oferece riscos à saúde da população.





Gameiro afirmou que, em vista do grande número de notícias falsas em circulação, a companhia tem buscado prestar esclarecimentos e informar os munícipes. Salientou, ainda, que a Sanepar tem utilizado equipamentos e produtos para neutralizar o cheiro e o gosto da água, inclusive tendo trazido materiais de Curitiba e do Rio Grande do Sul.

“Essas providências estão sendo tomadas desde o dia 12, e a água já está saindo das torneiras da Estação de Tratamento em excelentes condições, praticamente sem gosto e sem cheiro. Isso significa que toda a água que está armazenada nas tubulações, nos reservatórios e nas caixas d’água será trocada conforme for utilizada. Ou seja, a população não tem que ter medo de tomar água da torneira, e em poucos dias a situação voltará ao normal. Estamos investigando as possíveis causas dessas alterações e também aguardando o resultado da análise do IAT”, disse.