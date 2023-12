Moradores de Londrina reclamam de cheiro e gosto ruim em água desde terça

Tomar um copo de água gelada ou aquele banho refrescante virou um pesadelo para muita gente. De acordo com moradores de diversos bairros de Londrina, a água que sai das torneiras está com gosto e cheiro ruim desde a noite desta terça-feira (12). Apesar de a Sanepar afirmar que a água está apta para consumo, há quem compare o gosto com matéria orgânica em decomposição e terra, afirmando que o sentimento é de insegurança e medo.





Sanepar trabalha para tirar cheiro e gosto ruim da água captada do Rio Tibagi





Segundo Gil Gameiro, gerente da Sanepar, o cheiro e o gosto ruim foram sentidos pela primeira vez por um funcionário da Sanepar que trabalha em uma estação de tratamento no último sábado (9). Ele explica que, a partir daí, já foi iniciada a aplicação de uma substância chamada peróxido de hidrogênio, que ajuda a tratar a água, fazendo a oxidação do material orgânico.

O gerente esclarece que essa matéria orgânica presente na água é resultado das fortes chuvas ao longo da bacia do Rio Tibagi nas últimas semanas, em que a força da água trouxe determinados tipos de materiais que podem desencadear um gosto e odor mais forte. De acordo com ele, o material orgânico está sendo analisado, mas a suspeita é de que possa se tratar de algum tipo de alga. “Essa matéria orgânica precisa ser oxidada e, enquanto ela não é oxidada e retirada dos filtros da estação, ela pode desencadear algum cheiro”, destaca.





Apesar disso, Gameiro garante que a água é potável e não oferece nenhum tipo de risco à saúde dos consumidores. Segundo ele, algumas pessoas podem sentir um gosto ou cheiro que remete a alguma memória, que pode variar de pessoa para pessoa, como gosto de barro ou pesticida. “Isso é um sentimento, não é nada físico, porque é uma questão de memória olfativa ou gustativa da pessoa, então cada um tem a sua”, ressalta.





O gerente também pontua que a percepção está sendo registrada apenas em algumas regiões da cidade que são atendidas pela bacia do Rio Tibagi, como as zonas sul, leste e oeste de Londrina, assim como as regiões leste e central de Cambé.



