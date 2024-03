Prefeitura de Londrina divulga bolsas de estudo integrais para cursos de Engenharia em Londres

A Prefeitura de Londrina, está divulgando uma iniciativa da University College London, do Reino Unido, em parceria com a Telles Foundation, que oferece bolsas de estudo integrais para jovens brasileiros.





Os benefícios são voltados aos alunos de baixa renda que desejam estudar cursos de graduação em Engenharia Elétrica ou Eletrônica, em Londres, com duração de três anos.

Os interessados de todo o país podem se inscrever até o dia 12 de abril de 2024, com o início das aulas previsto para setembro deste ano. Para fazer a inscrição, é necessário acessar os formulários constantes.





É importante destacar que as aulas dos cursos são ministradas em inglês, e os candidatos devem demonstrar proficiência nesse idioma por meio de certificados de testes oficiais como o IELTS e o Pearson, obtidos após setembro de 2022.

Além disso, os estudantes interessados devem atender aos critérios de renda estabelecidos pela seleção e ter concluído o Ensino Médio nos últimos dois anos, com média geral de, no mínimo, 8. Confira todos os requisitos aqui.





Entre outros benefícios, as bolsas destinarão 20 mil libras por ano para cobrir os custos de vida, 1.500 libras referentes aos custos de viagem e 1.500 libras para despesas com materiais, no primeiro ano.

A divulgação da iniciativa foi solicitada à Prefeitura de Londrina pelo Consulado-Geral do Reino Unido no Brasil, com quem o Município mantém um Memorando de Entendimento.





Além disso, Londrina mantém relações estreitas com instituições de ensino superior britânicas através de seu embaixador Pedro Arcain Riccetto, que completou seu doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, com período sanduíche na Universidade de Oxford, onde também cursou pós-doutorado.

