Prefeitura inicia obras para revitalizar Aterro do Lago Igapó

A Prefeitura de Londrina deu início nesta segunda-feira (15) às obras de revitalização do Aterro do Lago Igapó. Os trabalhos começaram na Rua Joaquim de Matos Barreto, com a marcação das novas calçadas que serão construídas pela área arborizada ao lado do córrego.

A intenção é fazer uma reforma ampla em todo o aterro, construindo novas calçadas com acessibilidade e passarelas, além de instalar mobiliário urbano feito com concreto armado e pintado, substituir as pontes de madeira por novas de alvenaria, sinalizar a ciclovia e as ruas do entorno, instalar iluminação em LED e trocar os tachões por floreiras, como aquelas instaladas no Lago Igapó 2.





O secret[ário de Planejamento, Marcelo Canhada, pediu atenção e cuidado a quem passar pela região, devido às máquinas e aos operários envolvidos na obra. “Vai ser uma revitalização completa daquela região, que vem se somar com as adequações geométricas que fizemos na Avenida Ayrton Senna, com a abertura da terceira faixa, a reforma no Lago Igapó 2 e a construção da ciclovia na Rua José Giroldo. Agora, é a vez do Aterro do Lago, que é um ponto turístico da cidade, é a praia do londrinense e um espaço importante que vamos entregar revitalizado para a população."







A Prefeitura de Londrina investirá R$ 1,2 milhão, o que significa uma economia de R$ 120 mil em comparação ao valor inicial estimado, que era de R$ 1.323.301,66. O prazo previsto de execução é de 180 dias.

A empreiteira vencedora da licitação foi a Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, que começou nesta segunda, com a limpeza do espaço, a instalação do container de trabalho e a organização ferramental necessária para a demolição das calçadas e construção das novas. A expectativa é que o trabalho de demolição de metade das calçadas deva levar uma semana, segundo o sócio-proprietário da empresa, André Nadai.





No momento, não será necessária a interdição do local, mas sempre que isso for necessário para garantir a segurança da população, a Prefeitura de Londrina avisará os usuários do local. Ao todo, a empresa terá 180 dias para finalizar as obras, ou seja, seis meses. “Pelo projeto, o espaço vai melhorar bastante, porque os equipamentos existentes serão reformados, com novos parquinhos, academias, calçadas; as pontes serão substituídas, terá iluminação e sinalização novas, e instalado totem. É um projeto que vai mudar bastante a cara do Aterro”, contou Nadai.