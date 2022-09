Prefeitura inicia recape do asfalto da Rua Uruguai na região central de Londrina

A Prefeitura de Londrina iniciou na quarta-feira (31) as obras de recapeamento asfáltico na Rua Uruguai, localizada na região central, no trecho entre a Rua Pará e Avenida Juscelino Kubitschek. O objetivo é melhorar as condições da via, a fim de proporcionar mais segurança para os motoristas que trafegam pela região.





O trabalho iniciou com os serviços de fresagem e recomposição do pavimento, os quais devem ser concluídos hoje (2). Na sequência, na próxima semana, iniciará o recapeamento asfáltico e, posteriormente, será feita a sinalização viária horizontal, em uma extensão de cerca de 600 metros. A previsão é que o trabalho seja concluído até o dia 16 deste mês.

Os serviços estão sendo feitos pelas equipes operacionais da empresa contratada, a Tapalam – Construções e Empreendimentos Ltda. Os motoristas que trafegam pelo local devem ficar atentos às interdições na via, que varia conforme o andamento das obras de recapeamento.





A obra integra um pacote de recape asfáltico com investimento de R$ 5.069.425,33 para a revitalização de pista em trechos de quatro vias. Elas integram o programa Paranacidade – Lote 1, e os recursos destinados a essa finalidade são do Governo do Paraná, pela Agência Fomento Paraná.





Por meio deste pacote, já foram entregues as melhorias na Avenida Luigi Amorese, região oeste, que teve uma extensão de cerca de 2 km recapeada nos dois sentidos de sua pista duplicada. Na Rua Brasil, no centro, está sendo feito o serviço de recape em aproximadamente 1,2 km, entre as avenidas Juscelino Kubitschek e Leste-Oeste.





Após a finalização dos trabalhos na Rua Uruguai, terá início a revitalização na Rua Tremembés, localizada na Vila Casoni, que receberá o recapeamento em toda sua extensão. Além do recape asfaltico e da sinalização viária, estes locais estão recebendo adequações em trechos de calçadas e novas rampas de acessibilidade.