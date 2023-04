Prefeitura instala letreiro com a mensagem ‘Feliz Páscoa’ no Lago Cabrinha

A Prefeitura de Londrina, por meio da Londrina Iluminação, instalou um letreiro com a frase “Feliz Páscoa” na lâmina d’água do Lago Cabrinha, região norte da cidade.





Feito em aço-carbono (metalon), o letreiro contém mangueiras com iluminação decorativa, e ficará no meio do lago ao longo desta semana, sendo sempre ligado durante a noite.

A estrutura é composta por duas unidades, uma para cada palavra que forma a frase. Cada uma pesa aproximadamente 80 quilos e tem 2,40 metros de altura, com largura, respectivamente, de 6,05 metros e 8,40 metros.





Um total de 12 tambores servirá de base para que as duas estruturas flutuem no lago, e também estão sendo utilizados cerca de 200 metros de mangueiras de luzes.

Segundo o diretor de Operações da Londrina Iluminação, Alexander Farias Fermino, todo o projeto de montagem e de serralheria foi feito pelas próprias equipes da companhia.





“Procuramos nos especializar também neste tipo de ação, que são iluminações promocionais e decorativas; não ficamos apenas na iluminação de ruas e avenidas”, ressalta.





O letreiro promocional faz parte da campanha “LondriPáscoa”, da Prefeitura, que é coordenada pelo Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), em parceria com a Londrina Iluminação, Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Câmara Municipal de Londrina, Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Sesc (Serviço Social do Comércio) e Fecomércio PR, Arquidiocese Metropolitana de Londrina, Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina e Região Metropolitana, Sindecolon (Sindicato dos Empregados do Comércio de Londrina), PMPR (Polícia Militar do Paraná), Guarda Municipal, Sebrae Londrina, e entidades do Terceiro Setor.