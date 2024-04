Prefeitura de Londrina instala protetor perimetral nos muros do Cemitério São Pedro

A Prefeitura de Londrina, concluiu, nesta quarta-feira (3), a instalação de um protetor perimetral em cima dos muros do Cemitério São Pedro. A ação faz parte do projeto “Monitorar para Proteger”, desenvolvido em prol da segurança dos prédios públicos municipais.





O dispositivo conta com sensores infravermelhos que funcionarão 24 horas por dia. Ao serem ativados por meio do movimento, os equipamentos acionam imediatamente o sistema de alarme que foi conectado à central de monitoramento da Guarda Municipal, responsável pela ativação e desativação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O principal objetivo do sistema é evitar invasões, bem como combater a incidência de furtos no próprio público.





A estrutura foi custeada pela Defesa Social e recebeu o investimento de aproximadamente R$ 35 mil, entre materiais e mão de obra. A Acesf (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários) ficou responsável pela instalação da rede elétrica e pelo fornecimento do link de dados corporativo que irá transmitir as informações para a central de monitoramento da GM (Guarda Municipal).

Publicidade





A manutenção do sistema será de responsabilidade da Defesa Social, por meio do setor de Tecnologia em Segurança, juntamente com a empresa terceirizada responsável pela instalação.