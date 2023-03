Prefeitura repassa R$ 11,1 milhões para a TCGL para compensar prejuízos

A Prefeitura de Londrina repassou à empresa TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) R$ 11,1 milhões como reequilíbrio econômico-financeiro no contrato. O montante é referente às perdas que a empresa teve em 2021, no segundo ano da pandemia de Covid-19, como efeito da crise gerada pela doença.







De acordo com o município, a queda no número de passageiros foi de 45% em relação ao que estava previsto, o que dá cerca de dez milhões de pessoas a menos.

“O processo de reequilíbrio econômico-financeiro está previsto no artigo 65 da lei 8.666/93 (que institui normas para licitações e contratos da administração pública) e também na nova Lei de Licitações”, argumentou a prefeitura, por meio de nota.





A concessionária – que detém 65% do sistema – havia solicitado R$ 35,7 milhões, no entanto, o município entendeu, após análise, que o valor do desequilíbrio seria de R$ 12,4 milhões.





O poder público londrinense descontou R$ 1,2 milhão, dinheiro que foi pago aos funcionários da empresa no ano passado de PPR (Programa de Participação de Resultados) e incremento de ticket alimentação para colocar fim na greve da categoria.





