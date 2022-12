Prefeituras de Londrina e Cambé entram em acordo para reforma de ponte

A dona de casa Ana Maria Batista mora há cerca de dez anos no conjunto Avelino Vieira, na zona oeste de Londrina, e diz que já perdeu a conta de quantas vezes a ponte que fica na divisa com Cambé ficou alagada.





“Qualquer chuva mais forte que dá a água sobe demais e encobre a rua. Ainda tem o barro e vira um perigo. Quando isso acontece não é possível passar e a solução é dar a volta. O ruim é que a ponte é rota do ônibus”, relatou.

A ponte, localizada na rua Barão do Cerro Azul – no limite do jardim Novo Bandeirantes (Cambé) com o Avelino Vieira -, deve, enfim, ser reformada no ano que vem, com a construção de uma estrutura por onde passa o Córrego Esperança.





As prefeituras de Cambé e de Londrina entraram em acordo para a revitalização.

“Tinha um impasse eterno sobre quem teria responsabilidade. Conversamos com o prefeito Marcelo Belinati e definimos que, ao invés de ficar nessa discussão, que não levaria à reconstrução da ponte, vamos fazer a obra, dividindo o custo”, explicou o prefeito Conrado Scheller.





O projeto indicando os serviços a serem executados será contratado pelo Executivo cambeense, que vai aproveitar a terceirizada para também confeccionar projetos para revitalizar outas pontes do município. A licitação está tramitando na secretaria municipal de Administração e a expectativa é de que seja lançada ainda neste mês.

Posteriormente, com o valor definido, a Prefeitura de Cambé vai lançar um novo edital para contratar uma empresa para fazer uma nova ponte, dando mais vasão para a água do córrego.

“A empresa vai entregar o termo de referência e partimos para a licitação para executar o projeto completo. Na sequência, vamos sentar para ver se Londrina paga metade ou fazemos a ponte e depois a prefeitura nos restitui”, afirmou.





“Acredito que até o segundo semestre do ano que vem a obra comece. Vamos fazer uma nova ponte e não remendo”, frisou.





