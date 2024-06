Previsão do tempo: terça-feira será de Sol e calor em Londrina e na região

Nesta terça-feira (4), o clima volta a ficar quente e com Sol em toda a região de Londrina, com a temperatura máxima podendo chegar a 26°C, segundo dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Os próximos dias em Londrina prometem ser ainda mais quentes, com a máxima podendo chegar a 30°C no próximo fim de semana.





A sensação de calor se deve ao afastamento de uma frente fria que atuava sobre o Paraná, o que tem feito com que a temperatura suba, dia após dia, na região.

A mínima registrada na manhã desta terça-feira foi de 15°C e a máxima pode chegar aos 26°C.