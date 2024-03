Previsão do tempo: último dia do verão será de tempo quente e abafado em Londrina

O tempo segue quente e abafado em Londrina e região nesta terça-feira (19), último dia do verão. Com mais calor à tarde, ainda há possibilidade para chuvas durante a noite, conforme aponta o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).





Além disso, chuvas fortes e temporais podem ocorrer durante a madrugada. Esse cenário deve ser intensificado nos próximos dias, já que o outono começa nesta quarta-feira (20).





A mínima registrada nesta terça-feira foi de 23°C e a máxima pode chegar aos 33°C.

