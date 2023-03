Primeira edição do Londrina’s Geek Day vai contar com atrações da cultura pop

A cultura pop vai tomar conta do Espaço Cultural do Royal Plaza Shopping no próximo dia 25 de março. Entre as atrações, destacam-se o Concurso de Cosplay, Batalha Geek - O Quiz da Cultura Pop, o Qual é a Música, a apresentação de KPOP e o show do Michael Jackson cover de Londrina.





Os premiados nas competições irão receber kits com action figures, jogos de tabuleiro, camisetas e artigos do mundo nerd que vão desde canetas até brincos e pulseiras. Também haverá premiação em dinheiro.

Publicidade

Publicidade