Primeiros londrinenses de 2023 chegam com saúde

Dois dos primeiros bebês londrinenses chegaram neste dia 1º de janeiro com muita saúde.





Na Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, a pequena Alice veio ao mundo com 2,778 kg distribuídos em 45 cm de comprimento de pura ternura. Já no Hospital Evangélico, Lucas nasceu com 2,876 kg, com 47 cm com a fofura que é característica dos recém-nascidos.



Publicidade

Publicidade





Alice é filha de Isabelle Caroline Tomé Govela, dona de casa de 21 anos, que já possui outros dois filhos, de 4 e 2 anos. Ela deu à luz às 6h39 deste domingo e o parto foi normal.





“Desde às 5 horas da tarde de sábado eu vinha sentindo contrações indolores. Lá pelas 11 horas da noite começaram as contrações com dor. Eu decidi esperar um pouco em casa e vim para o hospital às 4h20 da madrugada. Eu dei entrada no internamento e pouco mais de duas horas depois ela nasceu”, detalhou.

Publicidade





Mesmo com um parto que durou quase 7 horas, ela não reclama. “Foi bem dolorido, mas assim que nasce parece que Deus põe a mão na cabeça da gente e a dor já some”, afirmou, lembrando que não conseguiu comemorar a virada do ano.





"Como começou a me dar contração umas 11 horas, enquanto todo mundo estava soltando fogos de artifício e comemorando, minhas contrações vinham uma atrás da outra".

Publicidade





Ela estava com 39 semanas e 6 dias de gestação e imaginava que o parto seria alguns dias depois.





“A Alice pegou todo mundo de surpresa, até eu mesma. Eu sempre tive o desejo de ser mãe de menina e o nome Alice eu já tinha pensado antes de eu descobrir estar grávida”, contou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.