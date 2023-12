Problema operacional no sistema distribuidor afeta abastecimento de água na zona oeste de Londrina

Devido a problemas operacionais no sistema distribuidor, bairros da região oeste de Londrina estão com o abastecimento de água comprometido na tarde desta sexta-feira (22). Segundo a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), a previsão é concluir a manutenção à noite e normalizar o abastecimento na madrugada do sábado (23).







Os principais bairros afetados são parques industriais Cacique, Horácio Sabino, Nishi 1 e 2, jardins Maria Lucia, Rosicler, Leste Oeste e São Francisco de Assis, conjuntos residenciais Santa Rita 1 ao 7 e Morumbi.

A população deve prioriza o uso da água para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam grande volume do produto devem ser adiadas.







Vale lembrar que os clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. Conforme a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.