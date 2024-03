Procissão do Cristo morto reúne fiéis em volta da Catedral de Londrina

Uma missa antecedeu a procissão no entorno da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus - Catedral Metropolitana de Londrina, nesta sexta-feira (29), quando é celebrada a Sexta-feira Santa. O principal templo da Igreja Católica de Londrina ficou tomado de fiéis.







A caminhada de fé com a imagem do Cristo morto pelas ruas, em tom solene, foi realizada com as pessoas rezando e cantando.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A emoção é parte de todo o percurso. Jovens, idosos, crianças - todos tomados pelo mesmo sentimento - confirmavam o respeito e o que representa, em suas vidas, a solenidade.







Para a médica Carolina Lemos, 27 anos, é uma data de grande importância. "Hoje ainda uma amiga me perguntou sobre (a Sexta-feira Santa). Sinceramente, é mais especial do que o Natal, de meu ponto de vista. Jesus não precisava fazer todo esse sacrifício, sofrer tudo o que sofreu para que nossos pecados fossem perdoados. Mas o fez", emocionou-se.





Na companhia do marido Victor Hugo Itiyama e do filho Vitor Hugo, de um ano e quatro meses, a londrinense se sente completamente integrada à procissão.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: