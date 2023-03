Procon divulga nova pesquisa com preços dos combustíveis em Londrina

O Procon de Londrina fez divulgou a última pesquisa sobre o preço dos combustíveis. Entre os dias 6 e 10 de março, foram consultados os preços da gasolina comum, etanol e diesel S-10 em 64 estabelecimentos, de todas as regiões da cidade.





Dentre os 93 postos de combustíveis que haviam sido listados, oito se recusaram a fornecer informações e 21 não possuem contato ativo ou não responderam. A listagem completa dos postos de combustíveis, com seus respectivos preços, foi publicada nesta terça-feira (14) na página do Procon-LD, no Portal da Prefeitura.

A pesquisa do Procon-LD indicou o preço médio de R$ 5,42 para o litro da gasolina comum. Em relação à pesquisa anterior, feita no final de janeiro, houve um aumento de 8,82% nesse preço médio. Atualmente, o preço da gasolina comum varia em Londrina de R$ 4,59 ao valor máximo de R$ 5,89.





Quanto ao etanol, o valor médio identificado pela pesquisa foi de R$ 3,95, que representa aumento de 3,08% em comparação com a última pesquisa. O maior valor constatado para o etanol foi de R$ 4,09 e o menor valor, R$ 3,69.

E, no que diz respeito ao diesel S-10, o preço médio praticado em Londrina no período foi de R$ 5,91, uma queda de 7,41% em relação aos preços de janeiro. O valor máximo do diesel identificado na pesquisa de março é de R$ 6,49 e o mínimo, de R$ 5,49.





O coordenador do Procon Londrina, Thiago Mota, destacou a importância da pesquisa para os consumidores pois, recentemente, o Governo Federal retomou parcialmente a incidência de alguns tributos federais. E, com isso, houve aumento nos preços repassados ao consumidor final. “Optamos por essa fiscalização em razão dos inúmeros aumentos dos combustíveis nos últimos meses. E, por último, tivemos a volta dos impostos federais, o que acabou elevando, novamente, o valor na hora de abastecer, tanto da gasolina quanto do etanol. Vale destacar que, constantemente, são realizados levantamentos e fiscalizações para saber se, de fato, está havendo ou não a prática de abusos por parte dos comerciantes”, explicou.

O coordenador alertou ainda o consumidor para que, a partir da pesquisa de preços do Procon-LD, faça a escolha que mais lhe convém na hora de abastecer seu veículo. “A pesquisa traz sempre vários benefícios ao consumidor. A orientação é que a população também faça sempre uma pesquisa antes de abastecer seu veículo, para obter o melhor preço. A diferença nos valores praticados entre um posto e outro, de certa forma, é salutar para o consumidor, porque incentiva a concorrência entre os estabelecimentos e, consequentemente, reduz os gastos do cliente”, acrescentou.





A pesquisa feita pelo Procon Londrina inclui, ainda, um comparativo com a média nacional. Os valores são obtidos via pesquisa de preços divulgada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo).







Na comparação com o preço médio, foi apurado que a gasolina comum no país está com o valor de R$ 5,57, enquanto a média de Londrina está em R$ 5,42. Já em relação ao etanol, a média nacional é de R$ 3,96, enquanto na cidade de Londrina a média é R$ 3,95.