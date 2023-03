Procon registrou maior número de atendimentos dos últimos seis anos em 2022

O Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) de Londrina registrou, em 2022, o maior número de atendimentos gerais ao público dos últimos seis anos.





De acordo com o balanço do órgão, entre janeiro e dezembro foram realizados 63.881 atendimentos, incluindo consultas, orientações, mediações e denúncias feitas através das modalidades presencial, por telefone e via internet (e-mail e redes sociais).

Publicidade

Publicidade





Este quantitativo representa um aumento de 83,94% em relação aos serviços prestados em 2021, quando foram registrados 34.729 atendimentos.





Os serviços realizados de forma presencial foram os que apresentaram o aumento mais significativo, passando de 4.610 em 2021 para 12.240 em 2022 (crescimento de 165,51%).

Publicidade





Já os atendimentos eletrônicos (e-mail e redes sociais) foram de 15.422 para 33.544 (aumento de 117,51%), enquanto os telefônicos passaram de 14.697 para 18.097 (crescimento de 23,13%).





Além disso, o índice de resolutividade do órgão foi de 84,2%, sendo que quase 54 mil solicitações foram resolvidas.

Publicidade





O diretor-executivo do Procon-Ld, Thiago Mota, frisou que uma das principais razões para o aumento expressivo dos atendimentos presenciais foi o fim gradual das medidas restritivas relativas à pandemia de covid-19.





“É preciso destacar que também houve um aumento substancial no número de atendimentos realizados à distância, por telefone ou canais eletrônicos, como já havia ocorrido em 2021, por conta da dinâmica de trabalho estabelecida durante a pandemia. Isso mostra que as pessoas estão cada vez mais familiarizadas com esses canais, o que contribui para que elas exerçam seus direitos”, salientou.

Publicidade





RECLAMAÇÕES MAIS FREQUENTES





Dentre os atendimentos efetuados pelo Procon de Londrina em 2022, 5.661 referem-se a reclamações, número que supera em 17,33% o contabilizado em 2021, que foi de 4.825.

Publicidade





Com 2.198 registros, as reclamações mais frequentes referem-se aos serviços financeiros, incluindo cartão de crédito, cartão de débito, crédito consignado e crédito pessoal, entre outros.





Também se destacam as áreas de telecomunicações (pacotes de serviços, combo, telefonia móvel pós-paga e internet fixa) com 933 reclamações; saúde (249); eletrodomésticos e eletrônicos (224); água, energia e gás (206); educação (164); vestuário e artigos de uso pessoal (158); e móveis e colchões (140).





O órgão registrou ainda crescimento no número de autos de infração, que foram de 84 em 2021 para 165 em 2022, o que corresponde a um aumento de 96,43%.





Além disso, os consumidores londrinenses enviaram 6.275 reclamações através do portal www.consumidor.gov.br, que é um serviço público para solução on-line de conflitos de consumo, monitorado pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça.