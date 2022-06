Produtores rurais vão ao MP denunciar más condições da Estrada da Cachoeirinha

A chuva costuma ser bem recebida na agricultura, já que é importante para o crescimento das plantas. Mas para os produtores da região da Estrada da Cachoeirinha, zona rural de Londrina, toda a vez que chove é um tormento. Cansados de esperar por melhorias, um grupo de cerca de 20 pessoas foi até a sede do MP-PR (Ministério Público do Paraná) denunciar a situação da estrada, na esperança de que a instituição também cobre providências da prefeitura.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Segundo os agricultores, os relatos foram protocolados na Promotoria do Meio Ambiente e a promessa foi de que um procedimento interno será aberto para apurar o caso. “É muito constrangimento e humilhação o que temos passado lá e quando somos obrigados a cobrar das autoridades promessas não cumpridas. Viemos ao Ministério Público pedir ajuda”, destacou o produtor Elói Ferri, que mora na região há 60 anos. Posteriormente, o grupo foi até o prédio do Executivo municipal.

Continua depois da publicidade





A estrada fica nas proximidades do distrito Espírito Santo. Cerca de 60 famílias moram no lugar e dizem que, pelo menos, dez quilômetros da via estão intransitáveis, prejudicando o escoamento da safra e deixando as crianças sem aulas, já que o ônibus do transporte escolar não consegue chegar até as propriedades. Além disso, caminhões têm ficando encalhados e precisam ser retirados com a ajuda de tratores. A cobrança é para a colocação de moledo.





Continue lendo na FOLHA