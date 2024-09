Professora de Londrina é destaque em programa de TV e fatura R$ 200 mil para investimento

A professora de Londrina Gisleine Corrêa Bezerra, de 40 anos, foi a grande vencedora do Shark Tank Brasil Versão Creators, programa exibido pelo canal de TV fechado Sony Channel e sucesso em vários países. A ideia do reality é selecionar o melhor projeto para os "tubarões" do mundo dos negócios investirem. O Gis com Giz, criado pela professora de Matemática, foi o escolhido.

O projeto de Gisleine, que já está 60% concluído, visa levar a docentes um curso de capacitação para melhorar a didática em sala de aula e tornar mais eficiente a comunicação com os alunos. "É um curso para professores. E pode ser de qualquer área, não precisa ser só de Matemática. Ensinará como trabalhar em sala de aula, como engajar os alunos...", conta a professora.

Segundo ela, o Shark Tank foi uma oportunidade de explorar o projeto que estava guardado e era idealizado há anos. Então, com o convite para participar do programa, ela uniu tudo o que tinha planejado e apresentou aos tubarões.

"Eu sempre tive esse sonho de criar um curso de capacitação para professores, para que eles mudassem a prática pedagógica e a metodologia de sala de aula. Então, desde que criei o canal no YouTube, sempre tive esse pensamento de ter um curso para ajudar os professores", explica.

O canal no YouTube a que a professora se refere é o Gis com Giz Matemática, espaço destinado a estudantes de todo o mundo que desejam aprender equações matemáticas. Com pouco mais de quatro anos no ar, o canal conta com 4,3 milhões de inscritos, 406 milhões de visualizações e 1,8 mil vídeos publicados. Além disso, ostenta 43 aulas com mais de 1 milhão de visualizações.

O convite para o Shark Tank veio por meio de produtores e editores do programa. Gisleine diz que estava receosa pelo histórco dos empresários e pela dinâmica "intimidadora".

"Eu passei por um processo de seleção com entrevistas, análise de documentos e gravações. Foi um processo bem longo até entrar de fato. Eu tinha muito medo, porque assistia ao programa. Eu via como era tenso enfrentar os tubarões. Eu fui com o pensamento de aprender com eles."



O reality

No Shark Tank Brasil, Gis teve que apresentar as características do seu curso de capacitação para os jurados Sergio Zimerman, CEO da rede de pet shops Petz; Bruno PH, fundador da maior organização brasileira de esportes eletrônicos; professor Noslen, dono do maior canal no YouTube de Língua Portuguesa do mundo; Rafa Dias, fundador da Dia TV; e Patrícia Muratori, diretora do YouTube América Latina. Eles fizeram diversos questionamentos sobre a praticidade da ideia da professora.

"Didática é uma coisa possível de aprender, mas vai muito da característica pessoal. Será que todos professores conseguirão ter a mesma didática ou pelo menos parecida com a que você traz a partir do seu curso?", provocou o youtuber e professor Noslen.



"Todos não, mas a maioria vai conseguir. E eu vou fazer o melhor de mim, da minha abordagem e da minha metodologia para que eles também possam aplicar na sala de aula deles", respondeu Gis.

Após uma sabatina com outros dois candidatos, os jurados chegaram à decisão de investir R$ 200 mil no curso Gis com Giz.



Sucesso vem do amor à profissão



A ideia de criar um canal no YouTube surgiu de um desejo antigo de Gisleine em descomplicar a área de estudo que sempre a encantou. Natural de Fartura (SP), e morando em Londrina há 16 anos, ela escolheu a profissão para expressar a paixão pelos números que tem desde pequena.

"O meu objetivo inicial era mudar a crença de que a Matemática é uma disciplina difícil de ser aprendida. Então, eu acho que isso tem que mudar desde a sala de aula, na forma como se ensina, porque aí os alunos não vão ficar com medo."

O público "milionário" de Gis foi construído pouco a pouco durante a pandemia, período em que as maiores taxas de abandono escolar foram registradas no país. A professora salienta que o motivo do sucesso é a sua didática, que permite um aprendizado fácil e certeiro.

"Saímos de zero em 2020 para 4 milhões e 300 mil [inscritos] hoje. Eu fico muito feliz pelo fato de impactar milhares de vidas, incluindo professores, pais, familiares e alunos que assistem às aulas. Hoje eu impacto mais de 4 milhões de vidas e pretendo impactar ainda mais para que os alunos consigam ter um bom desenvolvimento nas disciplinas."

As aulas ministradas pela professora abordam temas do 4º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. O sucesso ultrapassa as barreiras virtuais do YouTube. No Instagram, o Gis com Giz tem 1,2 milhão de seguidores. Já no TikTok, são 2,4 milhões, com um acúmulo de 27,8 milhões de curtidas e vídeos que beiram os 50 milhões de visualizações. Nas redes sociais de vídeos curtos, a estratégia, de acordo com ela, é outra.

"Nessas outras plataformas de vídeos curtos, eu dou dicas de matemática e resolvo desafios, o que também é uma forma de ensinar, porém não é o conteúdo completo, assim como o do YouTube", conclui.







Confira o episódio completo da participação de Gis: