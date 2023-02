Professora é a primeira paciente a receber coração transplantado em Londrina após a pandemia

Camila Bordini deixou a Santa Casa de Londrina nesta quinta-feira, após ser submetida ao procedimento no início do mês



A professora Camila Bordini é hoje uma nova pessoa. A paciente, moradora de Grandes Rios, retornou para casa nesta quinta-feira (2), após 25 dias internada na Santa Casa de Londrina para receber o transplante de coração. Ela deixou o hospital sob aplausos da equipe que a atendeu.

O transplante cardíaco de Camila foi o primeiro a ocorrer na macrorregião de Londrina depois do início da pandemia do novo coronavírus. Os últimos dois procedimentos do gênero ocorreram em 2020, ano em que a Covid-19 se alastrou no Brasil, a partir de março.

Mesmo sendo considerada uma cirurgia de emergência, muitos pacientes desistiram dela temporariamente devido aos riscos do coronavírus - em outras ocasiões, por orientação de equipes médicas.

Camila foi diagnosticada com cardiopatia congênita aos 11 anos de idade e, aos 13, passou pela primeira intervenção médica, para troca de válvula cardíaca e implante de marcapasso.

Ela estava na fila do transplante há três anos e, durante a pandemia, teve a oportunidade por duas vezes de passar pelo procedimento, mas o medo das consequências da Covid-19 a levou a desistir. "Passar por isso foi angustiante, porque a gente [paciente] fica esperando a oportunidade e, quando chega, não pode aceitar naquele momento [por conta da Covid-19]. Daí, começa uma espera mais angustiante ainda, porque não sabia quando ia acabar [a pandemia]. Quando passou, veio a esperança de novo", contou a paciente, ao lado da mãe, Maria Juliana Bordini, no saguão do hospital.

A Santa Casa de Londrina é a única instituição credenciada pelo Ministério da Saúde para executar este tipo de procedimento no Norte do Paraná. O transplante de Camila foi o 68º executado pela equipe de profissionais do hospital, também habilitado para transplantes renais.







Novas experiências





Embora tenha tido uma vida normal, a doença coronária trouxe limitações para Camila, como impedimento de fazer viagens longas, percorrer trilhas, praticar natação ou mesmo andar de bicicleta. “Foram muitas coisas que não consegui fazer, experiências que eu não tive. Mas que eu pretendo começar a fazer, assim que terminar a recuperação”, afirma.

Ela também pretende voltar a viver na própria casa, já que acabou indo morar com a mãe, e encontrar um emprego. "Não sei se vou dar aulas de novo, mas quero fazer alguma coisa", afirma.

Camila é acompanhada clinicamente desde os 13 anos pela equipe do cirurgião Gualter Pinheiro Júnior. Ele e o também cirurgião cardíaco da Santa Casa e do Instituto de Cirurgia do Coração de Londrina Luís Fernando Tirolli Sanches executaram o transplante de Camila, no dia 8 de janeiro.

De acordo com Sanches, um transplante é uma situação complicada em qualquer hospital, pro demandar um cuidado multiprofissional. Entretanto, no caso da transplantação cardíaca, é ainda mais grave pela logística que demanda – muitas vezes, o doador não está no mesmo local que o receptor – e o paciente, geralmente, já está em estado de doença cardíaca terminal, quando outras opções de tratamento já foram descartadas, como no caso de Camila.

O procedimento médico durou cerca de cinco horas e demandou uma equipe com dez médicos, além de enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Também há cuidados pré e pós-operatórios com outros profissionais, como nutricionista e fisioterapeuta.

Segundo Sanches, a emoção de ver um paciente deixando o hospital é muito grande, visto que criam-se laços durante a trajetória desde a fila de transplante e exames. "Então, a emoção que ela tem quando acorda e percebe que tem a esperança de continuar viva, com uma melhor qualidade de vida em comparação ao que tinha anteriormente, acho que é a mesma que a gente sente", compara.



