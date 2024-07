Projeto Banda Nova Funcart lança edital de seleção para bandas e artistas independentes

O Projeto Banda Nova Funcart prepara a sua 15° edição com a seleção de oito propostas, entre bandas, artistas solo e projetos voltados ao público infantil, com três modalidades de participação. As incrições já estão abertas.





Criado em 2009 para colocar artistas da região Norte do Paraná em evidência, o projeto prevê para os selecionados, além do cachê, os benefícios de assessoria técnica, sessão de fotos, produção audiovisual e participação em dois eventos gratruitos ao público

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do formulário, disponível no site oficial do projeto, até o dia 25 de julho.







Na edição de 2024, a novidade é que os artistas selecionados vão poder escolher o seu caminho dentro do projeto, podendo optar pela participação no festival de música a ser realizado no segundo semestre, na Concha Acústica de Londrina, o registro audiovisual de suas obras autorais em sessões de estúdio ou, ainda, a participação na edição de outubro da Feira Flua Cultura. Para todas estas modalidades, alguns benefícios serão mantidos.

O diretor de produção do Banda Nova Funcart, João Vitor Ribeiro, explica que o projeto ainda vai contar com a participação de dois novos parceiros na produção musical, tanto do evento na Concha, como nas sessões de gravação. "Outra novidade muito importante desta edição é que teremos a honra de contar com o trabalho dos produtores musicais Sara Delallo e Luciano Galbiati", conta Ribeiro.





A seleção por meio do edital corresponde à segunda etapa da 15ª edição do Projeto Banda Nova. Em abril, o projeto inaugurou uma etapa de ações formativas, levando profissionais da música de Londrina para uma série de palestras sobre temas como Direitos Autorais, sustentabilidade financeira e tendências da indústria da música, contando com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo.

Já a segunda edição de 2024 é uma iniciativa contemplada no edital de Seleção de Projetos Estratégicos e Estruturantes - Londrina 90 Anos, do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), e conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina. São apoiadoras do Projeto Banda Nova a Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina), o Coletivo Flua Cultura e Fábrika Estúdio e Produtora.