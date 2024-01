Projeto busca doações de material escolar para alunos carentes de Londrina

Todo o início de ano uma das preocupações das famílias é a compra dos materiais escolares. No entanto, não são todas as pessoas que podem ir até uma papelaria comprar os utensílios para os filhos usarem na escola.





Para colaborar com estas crianças e adolescentes, o Coletivo Muvibe Londrina, por meio do Projeto Alicerces, está realizando a campanha “Mochila Solidária”, iniciativa que tem beneficiado moradores carentes há mais de cinco anos.

São 40 crianças e adolescentes, matriculados no 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, que serão ajudados, totalizando 25 famílias do residencial Vista Bela, na zona norte de Londrina.





O padrinho ou madrinha que “adotar” um estudante, que tem idade entre 11 a 17 anos, pode doar o material que consta na lista da unidade escolar ou repassar o valor correspondente. Em média, no estabelecimento mais em conta orçado pelas lideranças, o custo é de R$ 112.

“Quase todas as famílias têm um histórico de violência doméstica e têm muitas mães que não tiveram acesso a material escolar, a própria escola, as vezes morava num sítio, não é alfabetizada. Então, elas projetam um futuro na vida dos filhos para que tenham oportunidades”, destacou Alessandra Razionale, coliderança do coletivo e projeto.





O material novo e de boa qualidade é considerado fundamental para também dar dignidade aos alunos.

“Quando as crianças recebem o material é como se fosse um incentivo. Elas vão para a escola mais motivadas, valorizam mais o aprendizado”, frisou. “Muitos que os pais não tinham condição de comprar e já tiveram que usar material do ano anterior sofreram bullyng, preconceito”, acrescentou. Muitos também precisam de mochilas.





EXPECTATIVA

Às vésperas do retorno das aulas, principalmente na rede municipal, poucas doações chegaram até esta segunda-feira (29).





“As crianças ficam na expectativa. Já tivemos situações de muitos que não queriam ir para a escola pela falta do material. Este material escolar tem um valor para eles, porque recebem em forma de doação, se dedicam mais para ter boas notas. Isso rompe o ciclo de violência, evasão escolar e sobressai de forma positiva”. A meta é conseguir todo o material até este fim de semana.





