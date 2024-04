Projeto Freestyle D Rua promove oficina de escrita poética neste sábado

Neste sábado (6), o projeto Freestyle D Rua promove uma oficina de escrita poética. As inscrições são gratuitas e serão feitas na hora e local da atividade, que é destinada a todos que tenham interesse participar, sem limite de vagas e idade.





A oficina de escrita poética vai contar com atividades teóricas e práticas sobre produção de poesia e rap, que envolve ritmo e poesia. O evento também reunirá apresentações de poesia com artistas locais e, logo depois, terá uma batalha de rima.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O evento será ministrado por Adilson Dias, MC de batalha e atual campeão paranaense de batalhas de rima, além da batalha de rima contar com a presença de oito MC’s, já experientes em batalhas, que formarão duplas com um MC iniciante no projeto, trazendo uma troca de aprendizagem, conhecimento, técnica e confiança nas batalhas.





O projeto será realizado a partir das 15h30 deste sábado (6) na casa cultural que fica na rua Tadao Ohira, 325, no Jardim Perobal, região sul de Londrina.

Publicidade





FREESTYLE D RUA

Publicidade





O Freestyle D Rua foi criado em 2018, é uma ação de arte e educação da cultura hip hop que tem como objetivo proporcionar oficinas e eventos culturais educativos para a comunidade londrinense, visando transmitir conhecimentos sobre o hip hop. O programa é direcionado ao público jovem, infantil e periférico da cidade de Londrina e é realizado em escolas, universidades, praças e vilas culturais da cidade.





O mentor do projeto e DJ, Damião Rodrigues, também conhecido como DJ Damião Millianos, veio da cidade de Carapicuíba, no estado de São Paulo, e está no cenário do hip hop desde 1990. “Estou em londrina há 12 anos nas atividades culturais. É muito importante que consigamos formar profissionais dos quatro elementos do hip hop: DJ, b-boys (praticantes de break dance), grafite e MC’s”, disse.





O evento conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), via Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), e tem apoio do projeto de extensão da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Sarauzin, e da ALC (Associação Londrinense de Circo).