Projeto Letramento Digital abre novo processo seletivo em Londrina

O Projeto Letramento Digital abriu processo seletivo para a formação da 5ª turma de Agentes Multiplicadores do Conhecimento nas escolas municipais de Londrina. O objetivo é capacitar e qualificar educadores e demais interessados que atuarão como voluntários.





O projeto busca promover a inclusão social por meio da educação tecnológica, preparando as futuras gerações para um mundo cada vez mais conectado. Lançado em 2022, Londrina foi a primeira cidade do Brasil a receber a iniciativa.



Até o final de 2024, o projeto capacitará 4 mil alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental em escolas públicas municipais de Londrina, além de 240 agentes multiplicadores do conhecimento – que serão responsáveis pelas ações nas instituições de ensino.





A Facti (Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação), a Secretaria Municipal de Educação e a direção das escolas estarão envolvidas no acompanhamento das atividades, para garantir o sucesso da capacitação das crianças.

“Estamos empenhados em criar uma comunidade de aprendizado tecnológico inclusivo, onde todos têm a oportunidade de se tornarem agentes de mudança. Se a motivação para aprender e o desejo de fazer a diferença na educação tecnológica são seus propósitos, esta é a sua oportunidade”, afirma José Augusto de Lima Prestes, coordenador-geral do projeto.





A capacitação oferecida pelo projeto é totalmente gratuita. Os agentes multiplicadores do conhecimento e os alunos do 4º e 5º anos recebem materiais didáticos que serão utilizados, além de uma placa de programação IoT.





