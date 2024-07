Projeto sobre 'armadilhas' para escorpiões é premiado no Programa de Inovação em Londrina

Armadilhas instaladas em cemitérios públicos e privados de Londrina recolheram 3.594 escorpiões em 2023. O número é expressivo, já que em toda a cidade foram 1.013 animais coletados. E este ano já são 1.700 animais capturados nos abrigos, contra 510 em toda a cidade.





As armadilhas renderam ao servidor Mário Inácio da Silva, da Diretoria de Vigilância da Saúde da secretaria municipal de Saúde, o primeiro lugar no Programa de Incentivo à Inovação, da prefeitura municipal. Três iniciativas foram premiadas nesta terça-feira (2).

O projeto desenvolvido por Silva foi denominado “Estratégia de Adaptação de Abrigos para Escorpiões”. A implantação começou em 2019, em dois cemitérios municipais; atualmente as armadilhas estão em 12 locais públicos e privados, nas áreas urbana e rural. Alguns dos abrigos são em madeira, outros utilizam bloco, pela sua durabilidade e resistência.





De acordo com o servidor, os números sobre captura e o comparativo com o que é coletado na cidade mostram eficácia do método. “Essa diferença, com mais que o triplo de escorpiões capturados nos abrigos, destaca a eficácia do método, especialmente considerando que a média anual de captura era de cerca de 500 escorpiões", explica. "Além dos resultados significativos, a técnica também é financeiramente vantajosa. O custo de fabricação e instalação dos abrigos é baixo, e elas são fáceis de manipular e manter, o que reduz consideravelmente os custos operacionais”, acrescentou.

Nessa terceira edição do programa, que é organizado pela secretaria municipal de Governo, foram inscritas 13 ações desenvolvidas na esfera municipal, seja em secretarias, órgãos ou autarquias.





Em terceiro lugar foi selecionado “Aqui tem história… Realidade aumentada aplicada do patrimônio”, inscrito por Ana Luiza Muller Moreira e Robson Naoto Shimizu, ambos do ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento de Londrina). Essa plataforma on-line disponibiliza informações históricas da cidade, possibilitando inserir diversas camadas históricas de conhecimento, tudo em formato virtual.

A comunidade pode conferir os três roteiros turísticos criados no centro de Londrina, que contam a história da cidade. As informações e links de acesso estão disponíveis na página do Instagram @conheca.londrina