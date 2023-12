Projeto 'Um Dedo de Prosa' abre edital para seleção de 20 escritores

Um Dedo de Prosa é um encontro entre escritores e alunos de escolas públicas estaduais, numa conversa que propicia a identificação, sob a grande função da política pública.





Evoca uma relação de amizade, pois traz a literatura para o plano da performance que, além de estender o texto impresso para as vozes, reúne pessoas para o exercício da sensibilização através do despertar para a leitura, primeiro dos livros, a fim de ampliar a leitura do mundo para um sentir compartilhado.



O projeto também distribui para os estudantes o livro homônimo, que é um dos seus resultados, cujos poemas, crônicas e contos trazem, por meio do atrito entre ideias, novas verdades sobre o mundo.





Aprovado pelo Profice, Edital 002/2022, no 53483, com patrocínio da Copel, o projeto circulará por várias cidades do Paraná.

Um Dedo de Prosa é um híbrido entre encontro de ideias, palestra e debate com o escritor, quer seja realizado em salas de aula, bibliotecas ou em auditórios das escolas.





Essa conversa com os alunos sobre a escrita literária e também sobre os bastidores do trabalho do escritor e a Literatura no século XXI, é uma oportunidade para os alunos, que têm pouco contato com a escrita literária, pois desmistifica a figura do escritor como um ente distante da realidade do leitor, gerando uma aproximação imprescindível entre criadores e leitores.





Esses debates enriquecem a formação do público-leitor, pois esclarecem como se dá o ofício da escrita.





