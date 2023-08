PUCPR inaugura Laboratório de Inovação Jurídica em Londrina

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná - campus Londrina lança, nesta terça-feira (29), o Laboratório de Inovação Jurídica do curso de Direito. O projeto, fruto de uma concepção contemporânea do ensino jurídico, pretende conciliar teoria e prática para desenvolver soluções jurídicas inovadoras que promovam o bem-estar social e o aprimoramento empresarial. A iniciativa oportuniza a inovação e a geração de conhecimentos e tecnologias, além do desenvolvimento de soluções alinhadas às demandas sociais e econômicas da região.







Os eventos de lançamento do Laboratório ocorrerão em duas sessões distintas, nos dias 29 de Agosto, às 19h, e 30 de Agosto, às 10h30, nos auditórios Dom Albano e João Paulo II do campus Londrina da PUCPR, situado à Avenida Jockei Club, 485 – Hípica e contará com a Aula Magna proferida pela Professora Doutora Cinthia Obladen de Almendra Freitas, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCPR e Doutora em Informática Aplicada pela PUCPR. O evento de lançamento do dia 29/08 será aberto ao público, de forma gratuita e transmitido ao vivo pelo canal da PUCPR no Youtube; o evento do dia 30/08 está restrito à comunidade acadêmica da PUCPR.

Serviço:

Lançamento do Laboratório de Inovação Jurídica do Curso de Direito da PUCPR, campus Londrina

Datas e horários: 29/08, às 19h; (aberto ao publico externo)

Local: Auditórios Dom Albano e João Paulo II - Avenida Jockei Club, 485 – Hípica, Londrina (PR), com transmissão ao vivo pelo canal da PUCPR no Youtube