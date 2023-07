Quadras e campos do Aterro do Lago Igapó começam a ganhar iluminação em LED

O Aterro do Lago Igapó, icônica área de lazer na zona sul de Londrina, que tem 115 mil metros quadrados, vai ganhar novas luzes. A Londrina Iluminação começou a modernizar as luminárias das quadras de areia e dos campos esportivos.





Com isso, os conjuntos de iluminação do local ficarão completos, pois as luminárias viárias de todo o entorno já haviam sido trocadas por equipamentos de LED. O trabalho deve ser concluído em meados de agosto, dependendo das condições meteorológicas. Serão colocadas e modernizadas com LED pelo menos 131 projetores e luminárias.



A modernização também vai representar economia de energia. Nas três quadras de areia e nos dois campos (de futebol e de rugby), por exemplo, serão trocadas as antigas e ineficientes luminárias de 400 watts de vapor metálico por 108 novos e modernos refletores LED de 150 watts.





Esses locais receberão ainda a instalação de projetores do mesmo modelo. Todas as novas unidades têm melhor eficiência energética e luminosidade mais intensa que os kits atuais e antigos. Já no gramado adjacente, onde ocorrem festas e eventos, por sua vez, serão colocadas mais 23 luminárias LED de 200 watts.





