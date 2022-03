Quarta-feira pode ter mais chuva em Londrina, aponta IDR

O tempo segue instável em Londrina nesta quarta-feira (16), apontou a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Assim como na terça-feira (15), o céu fica nublado na maior parte do dia, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde.

De acordo com o IDR-PR, as chuvas devem continuar bastante irregulares e localizadas. Ao mesmo tempo, o sol pode aparecer entre nuvens e ajudar a elevar as temperaturas. A máxima deve ficar em torno de 30°C, enquanto a mínima registrada pela manhã foi de 22°C.

Após uma precipitação de 1,8 mm nesta terça, o acumulado mensal de chuvas em Londrina chegou a 154,4 mm. A média histórica para o mês de março na região, segundo o instituto, é de 137,6 mm e já foi ultrapassada há alguns dias.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.