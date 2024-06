Queniano e ibiporãense conquistam o ouro na Maratona de Londrina

O queniano Kering Kipchumba e a ibiporãense Renata Moreno dos Santos foram os grandes vencedores dos 42 quilômetros da Maratona de Londrina, garantindo o lugar mais alto do pódio, neste domingo (23), com os tempos de 2h24m31 e 2h58m11, respectivamente.





O percurso de 21 quilômetros teve Everton Pereira da Silva e Adriana Sutil da Costa como os primeiros a cruzarem a linha de chegada.

A principal maratona do Norte do Estado retomou após um hiato de 12 anos - com o patrocínio principal da empresa Adama -, reunindo cerca de 4.500 pessoas de 15 estados brasileiros, além da presença de corredores de outras nacionalidades. O próprio Kering, por exemplo, é conhecido por participar e vencer diversas corridas pelo Brasil.





Dois mil participantes vieram de outras cidades. No total foram quatro percursos: 5km, 10km, 21km e 42km, com a largada no final da madrugada, do shopping Catuaí.

Os participantes percorreram vários locais com paisagens marcantes da cidade, como o lago Igapó, barragem e Zerão.





“Foi sensacional. O feedback que temos recebido do público é algo incrível. Não apenas atendeu as expectativas, mas também surpreendeu. Foi uma corrida padrão de capital de estado. Foi a maior corrido de rua que já aconteceu em Londrina, o que criou uma atmosfera muito boa”, avaliou Guilherme Piazzalunga, sócio-fundador da Capa Eventos, que foi a organizadora da corrida.





