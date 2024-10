Rafael Longuine comemora boa fase e aposta em acesso do Londrina EC à Série B

Mesmo nos momentos mais difíceis dentro da Série C, o capitão Rafael Longuine sempre acreditou no potencial do Londrina e no poder de reação da equipe . Prestes a disputar o jogo mais importante da temporada, o camisa 10 se mostra feliz pela fase do LEC e pelo crescimento do seu futebol na reta final do Brasileiro.







Longuine vive o seu melhor momento com a camisa alviceleste e tem sido decisivo nos jogos do quadrangular semifinal, seja com boas atuações, assistências e gols. Na vitória por 3 a 2 contra a Ferroviária, o meia marcou os dois primeiros gols do time e já tem quatro gols na competição. São ainda dois passes decisivos na Série C.

"Muito feliz pelo meu bom momento. Me sinto muito bem preparado e confiante justamente neste momento decisivo. Estou muito satisfeito com o que vem acontecendo e espero crescer ainda mais para ajudar o LEC em busca do objetivo", afirmou o meia, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (2), no CT.





Criticado em vários momentos pela torcida, o camisa 10 saiu muito aplaudido de campo ao ser substituído na última partida e entrou na seleção da rodada. Já tinha sido assim também na vitória contra o Náutico . O jogador revelou ainda que muito da sua evolução no clube se deve ao trabalho e as conversas com o técnico Claudinei Oliveira.





"O Claudinei é um cara sempre aberto ao diálogo e conversamos muito desde a sua chegada. E claro que isso ajuda muito porque passa confiança e reflete em campo", apontou. "Estou bem acostumado a essa relação com a torcida e lido muito bem com as críticas. E fico feliz agora de ter este reconhecimento por parte da torcida, que é uma coisa que a gente sempre busca no futebol."





