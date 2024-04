Rapper Rael promove show de voz e violão no Espaço Villa Rica

Após sucesso na última edição do Lollapalooza, Rael, um dos nomes mais fortes do rap nacional, volta a Londrina depois de 12 anos.





Desta vez, para um show em formato único no palco do Villa Rica, com voz, violão e muita versatilidade. O evento, organizado pela Duo Produções Artísticas, acontecerá neste sábado (20), às 21h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$100, com opção de “meet&greet”, para conhecer o artista.

Em entrevista à FOLHA, o músico paulistano afirmou que a proposta acústica torna a experiência mais participativa. “É um show que eu faço sentado, é mais intimista, as pessoas cantam mais e eu consigo ouvir mais as pessoas”, declarou.





Na apresentação, o dono dos hits “Envolvidão” e “Ela Me Faz” inclui gêneros musicais no repertório que vão além do rap e demonstram a sua facilidade em abraçar outros nomes e ritmos.

“Eu consigo passear por outros artistas, trago Vinicius de Moraes, Thiaguinho, Jorge Ben… Fico à vontade! Então é uma coisa que eu curto muito fazer, porque saio da minha zona de conforto e me leva para um lugar que me dá prazer, me sinto em casa tocando, e acho que as pessoas sentem isso”, disse o ex-integrante do grupo Pentágono.







Segundo Rael, a troca de energia com os fãs é o que também rege o setlist. Apesar do show ser autoral e contar com os sucessos da própria discografia, ele não esconde as suas influências ao vivo.





Do pagode brasileiro ao amapiano sul-africano, é no palco que o artista mostra que a música é cheia de possibilidades e maneiras de se recriar para o público.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: