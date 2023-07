Receita Federal entrega mais de 300 quilos de roupas de inverno para Secretaria de Assistência Social de Londrina

"Essa apreensão foi feita há pouco mais de um mês, em trânsito aqui na região de Londrina, e agilizamos o processo para entregar à Secretaria de Assistência Social. Depois que fazemos uma apreensão, o indivíduo responsável pelas mercadorias pode entrar com recurso em até 30 dias, então temos que seguir os trâmites legais. Mesmo assim, corremos para liberar as roupas o quanto antes para aliviar a demanda ainda nesse inverno", relata.

As mercadorias foram apreendidas em operações de combate ao contrabando e descaminho e foram introduzidas no Brasil sem o pagamento de impostos, explica o delegado da Receita Federal Reginaldo Cézar Cardoso.





DESTINAÇÃO DOS PRODUTOS

Os produtos entregues à Secretaria de Assistência Social nesta terça-feira serão distribuídos entre lares, casas de passagem e repúblicas, que atendem desde crianças até adultos.





"Temos diversas formas de acolhimento em Londrina e, muitas vezes, as crianças são recolhidas na escola, então só chegam com a roupa do corpo. Também temos as repúblicas, em que os adultos estão na fase de conquistar sua autonomia, então precisam de roupas para entrevistas de emprego, por exemplo", diz Jacqueline Marçal Micali, secretária municipal de Assistência Social.

Segundo dados do da administração municipal, cerca de 100 crianças e adolescentes e mais de 400 homens e mulheres adultos são acolhidos por programas da Secretaria de Assistência Social de Londrina.





"Quando a Receita Federal passa esses produtos para nós, tudo vai para instituições cadastradas. Nós fazemos o acompanhamento da instituição e sabemos a destinação exata que as roupas vão ter", explica Micali.

Conforme aponta o delegado Cardoso, o principal objetivo das apreensões de produtos contrabandeados é proteger os comerciantes locais da concorrência desleal devido à falta de pagamento dos tributos. "As doações são um efeito colateral dessas apreensões, então conseguimos proteger os negócios e ajudar pessoas que precisam", conta.