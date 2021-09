Reconstruído, Pronto Atendimento do jardim Leonor, em Londrina, volta a atender nesta terça

O Pronto Atendimento Adão Pinto Rosa, no jardim Leonor, zona oeste de Londrina, volta a atender nesta terça-feira (21) após passar por reconstrução e ampliação.

A edificação original foi inaugurada em 1979, sendo reformada em agosto de 2003. Desde então, o local não havia recebido nenhuma reforma significativa, passando apenas por reparos para a manutenção e adaptação das salas durante os últimos 18 anos. Isso, segundo o Executivo, ocasionou uma série de problema estruturais e nas instalações elétricas e hidráulicas, e na climatização dos ambientes.



O prefeito Marcelo Belinati (PP), que compareceu nesta segunda-feira (20) para a entrega do local, o Pronto Atendimento do Leonor funcionava como uma UPA da região Oeste, atendendo a população de várias localidades de Londrina. “Agora, além de totalmente reformado, ele foi ampliado. Aqui funcionava um posto de saúde. Nós construímos um posto de saúde novo e onde ele era, nós utilizamos o espaço para aumentar e ampliar o Pronto Atendimento. Está totalmente reconstruído, com móveis e equipamentos novos e mais funcionários contratados, o que vai possibilitar termos capacidade para atender aproximadamente 400 pessoas por dia”, disse Marcelo Belinati.







A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Santa Rita foi inaugurada em 7 de agosto de 2020 para atender uma área de abrangência de 15 mil pessoas.



Obras





O custo da obra foi de R$ 937.791,29 advindos dos cofres municipais e de uma parceria com o Governo Federal, através do Ministério da Saúde. As adequações incluem uma sala de classificação de risco ao lado da recepção; salas para coordenação, administração, supervisão de enfermagem; rouparia; farmácia; quatro consultórios; espaço para pós-consulta com sala para encaminhamentos; e enfermarias feminina e masculina.





Há, também, salas para isolamento de doenças infecciosas; sala para internação; procedimentos; inalação; hidratação; supervisão; vacina; para eletrocardiograma e sala para atendimentos de emergência. São 1.089,77 m² de área construída.





O espaço completo recebeu atenção nas adequações de pisos, paredes, telhas e calhas, novas esquadrias, portas e janelas, pintura, sinalização e comunicação visual. Agora, os banheiros femininos e masculinos são adaptados para as pessoas com deficiência, assim como há piso tátil em todo o entorno da unidade de saúde e as instalações elétricas e hidráulicas foram todas revitalizadas.







Pessoal





Foram contratados 22 novos profissionais, incluindo 16 auxiliares de enfermagem, quatro enfermeiros e dois assistentes de gestão em serviços de saúde. Ao todo, O Pronto Atendimento Adão Pinto Rosa terá cerca de 100 profissionais da saúde.





Homenagem





O Pronto Atendimento leva o nome do sr. Adão Pinto Rosa conforme a Lei Municipal n.º 12.885. Ele faleceu em 4 de novembro 2018 e era conhecido na comunidade pelos trabalhos que realizou na Pastoral da Saúde da Igreja São José Operário e pela sua banca de Jornais e Revista, que manteve durante 30 anos, no Calçadão de Londrina.