Ônibus "rampa" faixa elevadas na avenida Maringá, em Londrina, e seis passageiros ficam feridos

Um ônibus se envolveu em um acidente após "rampar" uma travessia elevada sem sinalização na avenida Maringá, em Londrina, nesta quinta-feira (2). Seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais com ferimentos leves.





Conforme o Corpo de Bombeiros, a situação aconteceu por volta das 7h depois de o motorista ultrapassar uma travessia elevadas sem sinalização na avenida Maringá, centro. Com o impacto, seis passageiros foram arremessados e acabaram se chocando contra o fundo do veículo.





Segundo a TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina), o motorista do coletivo, que trafegava em velocidade compatível com a via, teria informado que a rua estaria escura e sem sinalização. Após o acidente, teria ligado para Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e prestado socorro aos feridos.

De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito Urbanização), a avenida passou por recapeamento nesta quarta-feira (1) e, por conta, disso estaria sem sinalização no horário do acidente. A Companhia informou que será feita a sinalização do local ainda nesta quinta-feira (2).





As seis pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas a atendimento hospitalar com ferimentos leves e seguem sendo acompanhadas, infomou a TCGL.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.