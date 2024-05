Prefeitura de Londrina entrega reforma de creche filantrópica na zona leste

A instituição mantenedora é o Centro de Educação Infantil Doutor Jorge Dib Abussafi, mesmo nome do CEI. A Prefeitura repassa R$ 83.327,05 por mês (R$ 1.085.810,50 por ano) para ajudar a manter o local. Além do repasse mensal, a Prefeitura fornece merenda, uniforme escolar e material escolar.

No ano de 2022, quando o CEI recebeu outros R$ 150 mil para reforma e manutenção, foram realizados os seguintes serviços: calçamento interno; instalação de grama sintética; preparação e instalação de piso emborrachado no berçário; execução de corrimão; instalação de janela e de cuba de granito; substituição de toldos de lona; adaptação de tubulação; pintura das paredes e do piso; troca de forro de PVC; revestimento cerâmico em sala; calçamento em paver e pintura de portões.

Nessa etapa, foi feita a reforma no piso das salas, hall de entrada, cozinha e refeitório, com colocação de piso e revestimento em cerâmica esmaltada; levantamento do muro em alvenaria; pintura de paredes; troca de três caixas d’agua que eram de amianto por polietileno; revisão da rede elétrica; inserção de tela de sombreamento com estrutura metálica no parquinho e colocação de grade de proteção no aparelho de ar-condicionado.

A unidade filantrópica conveniada com o Município, recebeu, da Prefeitura, R$ 150 mil para a realização da reforma. É a segunda vez, na administração do prefeito Marcelo Belinati, que o CEI recebeu o recurso para a realização das melhorias.

A reforma do CEI (Centro de Educação Infantil) Dr. Jorge Dib Abussafi, foi entregue na manhã desta quinta-feira (2) pela Prefeitura de Londrina. Localizada no Jardim San Fernando, região Leste da cidade, a unidade escolar atende 106 crianças e tem 23 funcionários.





O prefeito Marcelo Belinati que esteve presente na conclusão das obras, lembrou que, quando assumiu a Prefeitura, em 2017, os CEIs filantrópicos recebiam pouco em valores financeiros. “Uma das missões que eu passei para a secretária Maria Tereza era dar aos CEIs tudo que os CMEIs, que são os centros municipais de educação infantil, recebiam. Isso inclui a merenda, material escolar e outras demandas. E isso tem ocorrido, inclusive conseguimos encontrar um caminho jurídico para destinar recursos para a reforma dos CEIs, pois sabíamos que estes centros precisavam de mais estrutura. Os prédios estavam deteriorados e os CEIs não tinham recursos para fazer reforma, pois custa caro. Por isso, me sinto muito feliz com o que aconteceu nos CEIs e espero que este trabalho não pare, para que possamos melhorar, cada vez mais, a estrutura das nossas creches, valorizando aquilo que temos de mais valor em nossas vidas, que são os nossos filhos”, apontou.





Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, o segundo pacote de reforma dos CEIs contempla 54 centros. “Em 2024, a Prefeitura está investindo R$ 8 milhões na reforma destes centros, que estão ficando muito bonitos, funcionais e mais seguros. Isso nos enche de orgulho e de vontade de continuar este trabalho, pois sabemos que ainda há coisas a se fazer. Hoje, os CEIs recebem o mesmo tratamento que os CMEIs, inclusive a mesma merenda, que é excelente, acompanhada por nutricionista”, enfatizou a secretária que também esteve presente no CEI.

A diretora da unidade, Vera Rosa Pimenta, afirmou que as duas reformas, realizadas em 2022 e 2024, foram muito importantes para que os alunos pudessem ter mais conforto e segurança. “Aumentamos o muro, colocamos tela de sombreamento para que as crianças possam brincar sem tomar sol, trocamos as caixas d´água, trocamos o piso, fizemos um nivelamento em uma área que tinha vários degraus, melhorando a acessibilidade, fora a aparência do CEI que mudou totalmente e está lindo. Em 2022 já tínhamos feito diversas melhorias com o recurso que recebemos e agora pudemos complementar. Agradeço muito ao prefeito Marcelo Belinati e a secretária Maria Tereza por terem tido este olhar para os CEIs”, destacou.





Pacote de melhorias

A reforma do CEI Dr. Jorge Dib Abussafi integra o segundo pacote de reforma e manutenção dos centros filantrópicos que está em curso. O Município está investindo, em 2024, cerca de R$ 8 milhões em recursos municipais na iniciativa, contemplando 54 CEIs. No primeiro pacote de reforma, entre 2021 e 2022, a Prefeitura investiu mais R$ 8 milhões, aproximadamente, totalizando cerca de R$ 16 milhões investidos nas reformas dos CEIs parceiros da SME.





O valor repassado varia de acordo com a capacidade de atendimento das unidades: as que têm até 50 alunos matriculados receberam R$ 100 mil; as com 51 a 150 crianças obtiveram R$ 150 mil; e as que possuem entre 151 e 300 crianças, o valor de R$ 200 mil.





