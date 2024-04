Rede Municipal promove conscientização sobre Transtorno do Espectro Autista

Por meio da SME (Secretaria Municipal de Educação), a Prefeitura de Londrina, realizou, de 1 a 6 de abril, a Semana de Conscientização sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista).

As ações são alusivas ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, cujo objetivo é disseminar conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista, bem como sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas.





A data foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 2007. Em Londrina, passou a fazer parte do calendário de Comemorações Oficiais do Município, por meio da Lei nº 12.065/2014, de autoria da então vereadora Sandra Graça.



De acordo a gerente de Educação Especial, Cristiane Sola Rogério, a Semana do TEA (Transtorno do Espectro Autista), é uma iniciativa que promove atividades que contribuem para conscientização da comunidade e a formação de profissionais, possibilitando a disseminação de informações e oportunizando espaços de reflexão para toda a sociedade, em prol do acolhimento e da inclusão.







"E também com a capacitação de profissionais sobre as estratégias de cuidado das pessoas TEA e favorecem uma sociedade cada vez mais inclusiva e acolhedora em nossa cidade", aposta.

O transtorno do Espectro Autista é popularmente conhecido como autismo. "Refere-se a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem".





Os sintomas incluem dificuldade para interagir; dificuldade na comunicação, como para começar e manter um diálogo; alterações comportamentais e interesse restritos.





"É importante ressaltar que cada indivíduo é único e possui necessidades educacionais específicas, por isso na rede municipal adotamos diferentes recursos e estratégias para o atendimento de cada um e cada uma", afirma a gerente.





