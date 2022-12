Restaurante Popular de Londrina tem cardápio especial para Natal e Ano Novo

O Restaurante Popular de Londrina divulgou o cardápio de fim de ano para essa sexta-feira (23) e a seguinte, dia 30 de dezembro. Nesta antevéspera de Natal, será servido, a partir das 11h, quibe recheado com queijo, acompanhado de arroz, feijão, salada verde e uma fruta de sobremesa.





Na sexta que vem, a refeição terá coxa e sobrecoxa de frango assada, com os mesmos acompanhamentos.

Localizado na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Central, o Restaurante Popular funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. Quem quiser fazer uso do serviço deve ir ao estabelecimento e adquirir o tíquete, ao custo de R$ 3, que dá direito à refeição.





De acordo com a diretora de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Amanda Costa, atualmente o Restaurante Popular tem servido em torno de 500 refeições por dia. “O público havia diminuído durante a pandemia, mas com a melhora da situação as pessoas estão voltando a frequentar”, salientou.





Ainda segundo Costa, o estabelecimento tem um preço bastante acessível porque a maior parte do custo de cada refeição é subsidiada pela Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura. “Além disso, o contrato de funcionamento que a Prefeitura firmou com a Sepat, empresa responsável pelo restaurante, estabelece que pelo menos 30% dos gêneros alimentícios adquiridos sejam oriundos da agricultura familiar, o que incentiva o pequeno produtor local. Temos tido um retorno bastante positivo da população, e as refeições oferecidas são balanceadas e produzidas com alimentos de qualidade, sendo que todos os cardápios são definidos por nutricionistas. É importante destacar que a equipe do Restaurante Popular também segue todas as regras de higiene e limpeza em vigor”, afirmou.





O Restaurante Popular de Londrina funcionará normalmente, das 11h às 14h, nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, datas em que a administração municipal terá ponto facultativo.