Revitalização da Praça da Juventude deve iniciar ainda neste mês em Londrina

Deve iniciar neste mês a revitalização da Praça da Juventude da Zona Sul e do entorno, o que vai criar um complexo de lazer, esporte e serviço, juntando as estruturas do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Sul A e o PAM (Pronto Atendimento Municipal), que estão em obras. “Vamos dar a ordem de serviço, provavelmente, na próxima semana e a empresa já começa neste mês”, projetou o secretário municipal de planejamento, Marcelo Canhada.







A empresa que venceu a licitação, publicada no primeiro bimestre, é a Urban Green, que tem sede na cidade, e é a mesma que está fazendo a reforma do fundo de vale do Córrego Jerimum, na região sul, e as melhorias no Centro Comunitário da Vila Nova, na área central. A empreiteira apresentou uma proposta de R$ 4 milhões, cerca de R$ 500 mil a menos que o município pretendia gastar. O valor é dos cofres da prefeitura e de emenda parlamentar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Entre as intervenções na avenida Guilherme de Almeida estão a construção de infraestrutura no terreno do antigo Pavilon (Serviço de Pavimentação de Londrina). Os serviços a serem executados contemplam paisagismo, reforma de pisos, rampas e escadas, instalação de circuito pet, reforma da quadra coberta, pista de skate, quadras de beach tennis e vôlei de praia, além de instalação de academia ao ar livre e parque infantil.





O prazo para término, se não houver aditivos de tempo, é de dez meses, ou seja, o primeiro trimestre do ano que vem. Atualmente, a praça da juventude está abandonada, com pichações, vandalismo e marcas de furtos.