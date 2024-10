Revoada de formigas saúvas em Londrina anuncia chegada do verão

Com as primeiras chuvas de verão e o clima de calor, um espetáculo da natureza toma conta do céu da região: a revoada das saúvas, também conhecidas como içás ou tanajuras.





O fenômeno, que ocorre geralmente entre outubro e dezembro, marca o período de acasalamento desses insetos e garante um banquete para aves, lagartos e até mesmo para alguns apreciadores da culinária regional. E já foi tema de algumas reportagens na FOLHA.

Um dos motivos é que mesmo sendo um fenômeno natural, pelas saúvas, formigas cortadeiras, viverem em formigueiros subterrâneos, na região há mais de 25 anos, elas não são naturais do norte do Paraná.





Segundo o professor de Entomologia do Departamento de Agronomia da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Amarildo Pasini, o argumento era verdadeiro.





