Rodoviária de Londrina espera 60 mil passageiros durante feriado de Natal

Aproximadamente 60 mil passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) durante as festividades natalinas, entre esta quarta-feira (20) e a próxima terça-feira (26). A estimativa de movimentação, que leva em conta as operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo, representa um acréscimo de 54% no registro de viajantes, nesse intervalo de sete dias, em relação às datas normais, quando uma média de 5.572 pessoas passam pelo local diariamente.





Boa parte dos cerca de 20 mil embarques que devem ser contabilizados nos próximos dias tem como destino a capital paulista, além de cidades como Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba e Florianópolis. De acordo com as concessionárias que operam na rodoviária, 250 ônibus extras serão empregados para suprir o acréscimo na demanda.

Para os que vão deixar a cidade, os períodos de maior movimento devem ser registrados na sexta-feira (22) e no sábado (23). Já os desembarques devem agitar o saguão do TRL com mais intensidade na terça (26) e na quarta-feira (27).





Para dar suporte ao grande volume de usuários, a superintendência da rodoviária solicitou reforço da Guarda Municipal (GM) no patrulhamento de segurança. Também requisitou a atuação dos agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) na orientação do tráfego.

Para evitar transtornos antes de pegar a estrada, a orientação é que os passageiros cheguem às plataformas de embarque com pelo menos 1h30 de antecedência, considerando a possibilidade de congestionamentos nas vias próximas em determinados horários.





Outra dica é portar documento pessoal com foto, bem como fazer a identificação de bagagens, que devem ser mantidas sempre por perto ou levadas ao setor de guarda-volumes quando necessário.





Segundo resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos pode viajar desacompanhada dos pais ou responsáveis sem expressa autorização, expedida em cartório. Mais informações sobre o funcionamento do TRL nesta temporada de festas podem ser obtidas pelo telefone (43) 3372-1800 ou endereço www.trl.com.br.