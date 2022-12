Rodoviária de Londrina espera receber 130 mil passageiros entre o Natal e Ano Novo

Pelo menos 130 mil pessoas devem passar pelo TRL (Terminal Rodoviário de Londrina) durante as festividades de final de ano, aponta levantamento encomendado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que administra o espaço.





A sondagem leva em consideração o período entre 20 de dezembro e 1º de janeiro, quando são comemorados o Natal e o Ano Novo.

Realizada segundo informações repassadas pelas empresas que operam na rodoviária, a estimativa inclui as operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo.





De acordo com as concessionárias, aproximadamente 600 ônibus extras serão disponibilizados para atender ao aumento no número de passageiros.

Os coletivos deixarão Londrina com destino, principalmente, a cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte, Santos, Campinas, Ribeirão Preto e Foz do Iguaçu. Municípios do litoral paranaense e de Santa Catarina também estão entre as rotas mais procuradas.





NATAL

Apesar da previsão de que 130 mil passageiros utilizem o TRL daqui até o início do próximo ano, a quantidade de pessoas que de fato circularão pelo local – levando em conta acompanhantes durante as chegadas e partidas dos ônibus – deve ser ainda maior.

Para o Natal, por exemplo, entre os dias 20 e 25 dezembro, são esperados 65 mil passageiros, mas o total de usuários a passar pela rodoviária deve ultrapassar as 90 mil pessoas.

Para suprir a demanda natalina, quando só em embarques devem ser registradas 22.500 operações, 300 ônibus extras já começaram a ser alocados em mais de 150 horários adicionais. Contanto os feriados de Natal e Ano Novo, em torno de 45 mil viajantes devem deixar Londrina pelo TRL.





Para os que sairão da cidade entre as duas datas festivas, os períodos de maior movimentação devem ocorrer nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro. Já os desembarques têm expectativa de intensificação nos dias 26 de dezembro, 1 e 2 de janeiro.

VIAJE TRANQUILO





O superintendente da rodoviária, Sandro Neves, alerta que, devido ao movimento aquecido, em alguns horários – sobretudo no período noturno - podem acontecer congestionamentos nas vias que circundam o espaço.

Por esse motivo, é recomendado chegar ao terminal com antecedência de 1h30 em relação às partidas.





Para agilizar o procedimento de entrada nos coletivos, além de portar documento com foto, é importante preencher a ficha de identificação do passageiro antes do acesso às plataformas.

Manter as bagagens sempre por perto, ou levá-las ao setor de guarda-volumes quando necessário, é outra dica valiosa para evitar extravios.





Neves destaca também que menores de 16 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis, só podem deixar a cidade mediante apresentação de autorização de viagem, com reconhecimento de firma em cartório. A determinação consta da Resolução 295, de setembro de 2019, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).





A superintendência do TRL orienta, ainda, a utilização de máscaras, o distanciamento entre os indivíduos e o uso de álcool em gel contra a transmissão da covid-19. Outras informações podem ser obtidas no site www.trl.londrina.pr.gov.br, bem como pelo telefone (43) 3372-1800.