Rogério Minotouro, campeão de MMA, visita estúdio da Folha de Londrina

O ex-lutador de artes marciais Antônio Rogério Nogueira, popularmente conhecido como Minotouro, visitou Londrina nesta quinta-feira (27).





Minotouro, acompanhado do mestre Warner Hammerle, participou pela manhã de uma gravação do podcast G1Cast no iEstúdio da FOLHA, onde discutiu diversos tópicos, incluindo a importância do Team Nogueira, uma rede de academias fundada nos anos 2000 nos Estados Unidos por ele e seu irmão, Minotauro.



Durante o podcast, Minotouro destacou o objetivo principal da Team Nogueira: promover saúde e bem-estar através da prática de esportes, especialmente as artes marciais. A rede de academias, que começou com uma visão ambiciosa, tem se expandido e impactado positivamente a vida de muitos praticantes ao redor do mundo.





Uma das razões da visita de Minotouro a Londrina foi promover a filial local da Team Nogueira, que, apesar de estar funcionando há onze anos, ganhou nova administração recentemente sob a supervisão do mestre Warner.

Tanto Minotouro quanto Warner expressaram confiança na diferença que a academia tem feito na vida de seus alunos, desde os mais jovens até os mais idosos.





Warner compartilhou uma história tocante sobre um de seus alunos mais antigos: "Ele tinha 73 anos quando começou a treinar conosco, já tinha experiência com artes marciais e era faixa preta de muay thai. Infelizmente, ele estava enfrentando uma batalha contra o câncer, com 20 pontos espalhados pelo corpo. Seu sonho era se tornar mestre, um passo além do professor na hierarquia das artes marciais. Ele nos procurou com esse desejo, e eu aceitei ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Realizamos uma graduação especial só para ele, foi um momento muito emocionante. Esse episódio demonstra o poder transformador das artes marciais e a capacidade de alcançar metas, independentemente das circunstâncias".







