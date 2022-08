'Rolê da Justiça' promove mutirão de serviços socioassistenciais na zona sul de Londrina

O Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) de Londrina, em conjuntio com a rede intersetorial da Região Sul, promove nesta quinta-feira (11) uma ação comunitária no pátio externo do Cras (Centro de Referência de Assistência Social Sul para garantir acesso à população a uma gama de serviços, direitos e informações, além de proporcionar momentos de convivência familiar e comunitária. Continua depois da publicidade

Entre os serviços oferecidos estão agendamento para CadÚnico (Cadastro Único), cadstro de crianças na Central de Vagas em creches de Londrina, atendimentos por profissionais em unidades básicas de saúde da região sul de Londrina, atendimentos em serviços socioassistenciais e pelo Conselho Tutelar da área; entre outros. A relação completa está no fim do texto.

A ação comunitário “Rolê da Justiça” vai até as 16h. O Cras da Região Sul fica junto com a Biblioteca Municipal Eugênia Monfranati, na Avenida Guilherme de Almeida, 2.260, no Jardim Itapoã.



Cronograma atividades e apresentações do #Rolêdajustiça:





9h – Abertura da ação

9h15 - Plantio de árvores da SEMA em parceria com Ministério Público do Meio Ambiente

9h30 – Contação de história os Super Heróis PACIFISTAS Conselho Tutelar e Professoras Mediadoras)

11h – Abraço pela Paz (LONDRINA PAZEANDO)

14h – Abertura das Apresentações Culturais

14h15 – Taiko e danças urbanas (Instituto União para a Vitória)

14h30 – Apresentação do poema “O direito das crianças” (Centro de Convivência Pestalozzi)

14h45 – Apresentação C. Walk (Vasco Roverall – Programa Passos para o Futuro)

15h – Contação de história os Super Heróis PACIFISTAS Conselho Tutelar e Professoras mediadoras

15h30 – Abraço pela Paz (LONDRINA PAZEANDO)



+ Apresentação do Choque Cães, atividades de integração com Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Municipal, Ônibus Biblioteca da SEMA, participação especial de Vidinha e sua turma (Programa Vida da Educação Municipal de Londrina).



Continua depois da publicidade

Serviços