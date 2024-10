Rompimento de rede deixa Royal Golf, Royal Tennis e região sem água nesta terça em Londrina

Em razão de um rompimento de rede de água de grande proporção em Londrina, causado acidentalmente por obras de terceiros, a Sanepar informou, nesta terça-feira (1º), que pode haver oscilação de pressão ou falta d’água temporária no Royal Golf, no Royal Tennis e em outras áreas da região.





Outras localidades afetadas são Recanto Pitanguá, Residencial Madri, Terras de Santana 2, Royal Park, Acácia Imperial, Royal Forest, Royal Maison, Recanto do Salto, Estância Bom Tempo e Distrito Espirito Santo. Os reparos devem ser concluídos por volta das 21h, com previsão de normalização gradativa do abastecimento no decorrer da noite e madrugada.

A orientação é evitar desperdícios, priorizando o uso da água para a alimentação e higiene pessoal. Só ficarão sem água durante este período, segundo a Sanepar, os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).





A empresa sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.